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Самолет Су-35С упал в акватории Охотского моря после отказа двигателя

По данным пресс-службы ВВО, пилот катапультировался из него
Самолет Су-35С Сергей Бобылев/ТАСС, архив
Описание
Самолет Су-35С
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 31 июля. Самолет Су-35С упал в Охотское море в Хабаровском крае в результате отказа двигателя при выполнении учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря.

"Расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа", - подчеркнули в ВВО.

 

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