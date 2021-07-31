Источник: постояльцев трех отелей в Бодруме эвакуировали из-за природных пожаров

АНКАРА, 31 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Постояльцы трех пятиздвездочных отелей в Бодруме были эвакуированы из соображений безопасности из-за нового лесного пожара в регионе. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Турции.

"Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40 (совпадает с мск), затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Однако он не смог уточнить, были ли среди эвакуируемых гостей граждане РФ.

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции в результате природного бедствия погибли шестеро, пострадали более 400. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.

29 июля лидер республики Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, которые способствуют распространению огня. Однако власти не исключают и вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.