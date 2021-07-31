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Машина ДПС столкнулась с автобусом в Петербурге

Двух сотрудников полиции госпитализировали с травмами средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Два сотрудника дорожно-патрульной службы госпитализированы в Петербурге после столкновения их машины с автобусом в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"31 июля в 15:08 у дома 32 по Среднему проспекту Васильевского острова автомобиль ДПС, направляющийся на ДТП с пострадавшим <...>, совершил столкновение с автобусом. Два сотрудника полиции госпитализированы в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Пассажиры автобуса не пострадали.

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РоссияСанкт-Петербург
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