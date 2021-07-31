В Нижнем Новгороде произошел пожар в общежитии медицинского вуза

ТАСС, 31 июля. Пожар произошел в субботу в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, эвакуированы 65 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что были спасены 25 человек, 15 эвакуированы.

"Силами пожарных подразделений спасены 25 человек, эвакуированы 65 человек. По предварительным данным, погибших нет", - отметили в пресс-службе.

По информации главка, в результате пожара пострадали семь человек. К тушению привлечены 43 человека и 15 единиц техники.

Сообщении о пожаре поступило в 17:23 мск 31 июля. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, загорелся чердак, туда огонь перешел с четвертого этажа. В 18:13 мск открытое горение ликвидировано на площади 45 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3.