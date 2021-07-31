Около 100 россиян в Бодруме временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров

АНКАРА, 31 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Порядка 100 граждан России, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"31 июля около 15:00 (совпадает с мск) серьезный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте", - сказал собеседник агентства.

По имеющейся у генконсульства информации, "среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров". "Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - добавили дипломат.

Ранее об эвакуации постояльцев трех пятизвездочных отелей в Бодруме сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Турции.

Пожары в Турции

Лесной пожар начался в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. Затем в четверг пожары вспыхнули и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции в результате природного бедствия погибли шестеро. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.

29 июля лидер республики Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. По данным президентской администрации, в тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники, в том числе три российских самолета-амфибии Бе-200.

Одной из главных причин возгорания в лесных массивах специалисты считают высокую температуру в регионе и сильные ветры, которые способствуют распространению огня. Однако власти не исключают и вероятность поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.