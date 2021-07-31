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Аварийную ситуацию на шахте в Донецкой области Украины ликвидировали

Здоровью сотрудников ничего не угрожает, отметили в компании "Метинвест"

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области Украины, где в результате взрыва погиб один человек, была ликвидирована. Об этом передает в субботу украинское издание "Депо" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании "Метинвест", которой принадлежит шахтоуправление "Покровское", где произошел взрыв.

"Аварийная ситуация ликвидирована, выполнено разгазирование участка, - сообщает "Метинвест". - Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает".

В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений - все они работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков, один из которых - работник шахтоуправления "Покровское" и еще пятеро - работники подрядной организации, находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает компания.

Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в субботу утром в поселке Удачное Покровского района Донецкой области произошел взрыв на шахте шахтоуправления "Покровское", в результате чего пострадали 10 человек. В результате взрыва от полученных травм в больнице умер один человек - сотрудник подрядной организации, сообщила ранее пресс-служба "Метинвеста".

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