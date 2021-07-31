СК возбудил дело о нападении ротвейлера на младенца и четырехлетнюю девочку в Подмосковье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения ротвейлера на четырехлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в Чеховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его четырехлетней сестре (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Следователем опрошены мать детей, а также свидетели и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

В субботу в СНТ "Солнечный" мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка. В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер выбежала на улицу, где сначала напала на девочку, а после, повалив коляску, в которой находился младенец, стала кусать его за голову. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались остановить собаку, на крик прибежали прохожие. Они смогли отогнать ротвейлера, а затем вызвали скорую помощь.

Ранее по данному инциденту проверку начала прокуратура.