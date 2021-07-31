В Башкирии сбили сотрудника ДПС

УФА, 31 июля. /ТАСС/. Полицейский госпитализирован после того, как на него был совершен наезд в Иглинском районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Сегодня в Иглинском районе совершен наезд на сотрудника ДПС. Авария произошла [около 22:00] на 1 519 км автодороги М5 "Урал". В результате аварии полицейский с травмами госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.

По версии правоохранителей, экипаж ДПС нес службу в Иглинском районе на повороте в с. Искра. Один из сотрудников остановил автомобиль Lexus для проверки документов. В это время ехавший позади Nissan притормозил и в него въехала попутная Toyota. От удара Nissan опрокинулся на инспектора ДПС. Среди пассажиров Nissan пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Подробности ДТП уточняются.