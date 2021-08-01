Лесопожарные службы в России потушили за сутки 28 лесных пожаров

ТАСС, 1 августа. Сотрудники лесопожарных служб за сутки потушили в России 28 лесных пожаров на площади около 1,8 тыс. га. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 31 июля 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 28 лесных пожаров на площади 1 794 га", - говорится в сообщении.

На территории РФ действуют 206 лесных пожаров на площади 748 873 га. Наиболее обширные территории горят в Якутии, здесь на землях лесного фонда действуют 105 лесных пожаров на площади 602 439 га. В Иркутской области зафиксировано 45 лесных пожаров на площади 84 164 га, на Чукотке - четыре пожара на площади 14 120 га, в Карелии - шесть пожаров на площади 11 223 га.

Горят также леса в Приморье - четыре пожара на площади 3 165 га, в Красноярском крае - 14 пожаров на площади 2 988 га, в Хабаровском крае - четыре пожара на площади 2 613 га, в Карелии - два пожара на площади 2 тыс. га. Пожары площадью менее тыс. га зафиксированы в Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Новгородской областях и Республике Башкортостан.

На тушении задействованы 4 787 человек, 705 единиц техники, 14 воздушных средств на тушении и 26 на мониторинге. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС введен в девяти субъектах страны. Особый противопожарный режим действует в 63 регионах.