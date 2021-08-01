В Якутии за сутки потушили три лесных пожара на площади более 57 тыс. га

ТАСС, 1 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в Якутии три лесных пожара на общей площади свыше 57 тыс. га. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"На территории Республики Саха (Якутия) <...> за сутки ликвидировано три [пожара] на общей площади свыше 57 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 138 очагов пожаров", - говорится в сообщении.

В защите населенных пунктов Бясь-Кюель, Кырыкый и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос, а также тушение отдельных очагов. Авиация МЧС России применялась в Кобяйском районе, произведено 26 сбросов и слито 78 тонн воды.

За сутки на природных пожарах были задействованы 2 283 человека и 287 единиц техники. Группировка сил привлеченного состава увеличилась на 33 человека, количество техники - на три единицы за счет маневрирования сил и средств и наращивания группировки.

"Сегодня аэромобильные группировки <…> продолжат работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России, планируется применение близ населенных пунктов Ситте, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и в Хангаласском районе", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Ведется непрерывный мониторинг за содержанием химических веществ в воздухе. За сутки отработано и исследовано 36 проб.