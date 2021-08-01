Жителя Петербурга задержали за стрельбу в магазине и нападение на его посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Невском районе Санкт-Петербурга мужчину, который устроил стрельбу в магазине и набрасывался на его посетителей, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Поступило сообщение, что в магазине на улице Караваевской неизвестный мужчина с пистолетом бросается на людей. Уже через 20 минут сотрудники полиции были по указанному адресу, где задержали 34-летнего неработающего мужчину", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 августа. Полицейские выяснили, что внутри магазина мужчина произвел пять выстрелов из оружия неопределенной модели, при этом он был пьян. В результате стрельбы никто не пострадал.

Задержанного доставили в отдел, где составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство, оружие изъяли и направили на экспертизу для выяснения его характеристик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.