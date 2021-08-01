СК предъявил обвинение владелице фитнес-клуба, где погибла дочь Владимира Конкина

"На днях в деле появился обвиняемый. Владелице клуба, в бассейне которого нашли Софию, Анне Андриановой, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"). Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину она не признает", - сказала Нитченко. По ее словам, изначально после смерти Конкиной проверялась версия о ее умышленном убийстве, но она не подтвердилась.

Как рассказала адвокат, в настоящее время по делу проходит экспертиза, в ходе которой будет установлено, насколько своевременными и грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти жизнь дочери артиста. В рамках уголовного дела представителем Конкина заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей.

София Конкина 22 сентября прошлого года во время посещения фитнес-центра начала тонуть в бассейне. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом "утопление в пресной воде". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она умерла. Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По словам Нитченко, экспертиза не подтвердила, что Конкина употребляла какие-либо психотропные препараты незадолго до смерти, но при этом она выпила незначительное количество алкоголя.