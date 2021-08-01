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Источник: число жертв ЧП на комбинате "Каменский" увеличилось до четырех

По данным источника в правоохранительных органах, в больнице умерли три человека
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Три человека, пострадавших в результате ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области, умерли в медицинском учреждении, сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах региона. Ранее сообщалось о смерти одного из пострадавших.

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"Скончались еще три человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в это число не входит сотрудник предприятия, умерший в пятницу.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

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