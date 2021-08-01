Экипажи Су-35 Западного военного округа следят за лесными пожарами в Карелии

ТАСС, 1 августа. Экипажи истребителей Су-35 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) ведут мониторинг лесных пожаров в Карелии во время тренировочных полетов, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ЗВО.

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"В Республике Карелия экипажи истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа проводят мониторинг пожароопасной обстановки в ходе проведения учебно-тренировочных полетов", - говорится в сообщении.

Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С выполняют поиск очагов возгорания в Медвежьегорском, Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах республики. При обнаружении очагов задымлений координаты по оперативной линии сообщаются в штаб по ликвидации пожаров. Высота полета истребителей составляет 1-1,5 тыс. м.

В результате работы экипажей армейской авиации ЗВО на очаги возгорания было сброшено более 450 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви, Кудама и Кажма. К тушению пожаров в Карелии также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.

По данным пресс-службы администрации Карелии, в настоящий момент в регионе действует пять лесных пожаров на площади 9 823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все они локализованы. Пожар в Муезерском районе на площади 1 400 га ликвидирован.