Пожар возник в Оренбурге в районе СНТ "Урал"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Крупный пожар возник в районе СНТ "Урал" Протопоповской рощи города Оренбурга, в тушении задействована авиация, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о загорании сухой травы и валежника в районе СНТ "Урал" Протопоповской рощи города Оренбурга. Площадь пожара уточняется. На месте пожара развернут оперативный штаб. Дополнительно привлечена инженерная техника и техника для подвоза воды от администрации Оренбурга и сил РСЧС. Привлечена авиация", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте пожара наращивается группировка сил и средств, также привлечена дополнительная техника для подвоза воды. Создано пять боевых участков, к тушению привлечены 103 человека и 35 единиц техники.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, на месте пожара находятся первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александр Самбурский и исполняющий обязанности начальника Главного управления полковник внутренней службы Коротков Сергей Александрович.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что информация о пожаре в СНТ поступила днем 1 августа. Ситуация находится под контролем, пожар населенным пунктам не угрожает. СНТ расположен на окраине Оренбурга.