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Полиция привлекла к ответственности родителей детей, ходивших по карнизу здания в Казани

Никто не пострадал

КАЗАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили протокол о неисполнении родительских прав в отношении родителей несовершеннолетних, которые ходили по карнизу 19-го этажа в Казани, сообщили журналистам в ГУ МВД города.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как люди ходят по карнизу здания дома на ул. Абсалямова в Казани.

"На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По данному факту проходит проверка. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети не пострадали.

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