Сильный лесной пожар возник на острове Родос

АФИНЫ, 1 августа. /ТАСС/. Сильный лесной пожар возник в воскресенье на греческом острове Родос, в превентивных целях эвакуированы две деревни. Об этом сообщил греческий телеканал StarTv.

Пожарные будут продолжать усилия всю ночь, пытаясь потушить большой пожар, который возник на Родосе в воскресенье днем. Возгорание началось между деревнями Сорони и Толос. Из соображений предосторожности были эвакуированы жители деревень Псинфос и Марица, в направлении которых шел огненный фронт. Пожарным удалось предотвратить распространение пожара на Долину Бабочек, популярный среди туристов и редчайший в Европе природный заповедник, который находится в 26 км к юго-западу от города Родос, одноименной столицы острова.

По первоначальным оценкам, в результате пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос был без электричества и воды в течение нескольких часов. Вечером началось восстановление электро- и водоснабжения и, как ожидается, вскоре оно будет восстановлено по всему острову. В зоне пожара остаются усиленные подразделения пожарных и волонтеры, до позднего вечера работала и пожарная авиация, включая и российский самолет-амфибию Бе-200ЧС.

Более100 лесных пожаров по всей стране

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями, сообщил в воскресенье вечером телеканалу StarTv, что за последние два дня в Греции было более сотни лесных пожаров. "Последние дни были тяжелыми, с множеством очагов пожаров. Сегодня у нас было 60 пожаров, если вы добавите 56 пожаров вчера, то всего за два дня у нас было 116 пожаров. Самый большой пожар на данный момент на Родосе, где весь государственный механизм ведет битву с огнем", - сказал замминистра.

Он сообщил, что Пожарная команда будет продолжать тушить пожары, вспыхнувшие по всей Греции. В воскресенье основная борьба с огнем, помимо Родоса, шла в области Ахея на полуострове Пелопоннес на юге страны, в местечке Суфли (область Эврос на северо-востоке), близ городка Агринио (область Этолия и Акарнания на западе), а также близ города Лариса в центральной части страны.

При этом бушевавший с субботы сильный лесной пожар в районе Зирия в области Ахея на греческом полуострове Пелопоннес в воскресенье пошел на убыль. По сообщению Пожарной службы Греции, его два дня тушили 294 пожарных на 77 пожарных машинах, семь пеших отрядов пожарных, а также специальное моторизованное подразделение пожаротушения. С воздуха поддержку оказывали пять пожарных самолетов, включая российский Бе-200ЧС, и семь вертолетов.

В Греции в последние дни установилась крайне жаркая погода. Температура во многих районах страны достигает 44-47 градусов по Цельсию. В ближайшие дни жара еще усилится, а столбик термометра начнет снижаться только к субботе.