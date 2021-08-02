На Камчатке инспектор Росрыболовства вымогал 100 кг икры за несоставление протокола

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту попытки получения взятки через посредника возбуждено в отношении инспектора Росрыболовства на Камчатке. Сотрудник ведомства вымогал у представителей коренной общины 100 кг красной икры за покровительство, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в июле 2021 года старший государственный инспектор отдела оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания СВТУ ФАР при проверке деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе, выявил признаки административного правонарушения при добыче водных биологических ресурсов, которое обязан был зафиксировать путем составления протокола. Вместо этого подозреваемый потребовал от представителя общины передачи ему икры за несоставление протокола и общее покровительство. В дальнейшем подозреваемый направил своего посредника на территорию рыбозавода, где последним от представителя общины получена взятка в виде икры общим весом 100 кг и стоимостью 450 тыс. рублей.

"После передачи икры посредник задержан сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю, в результате чего действия подозреваемого, направленные на получение взятки, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.