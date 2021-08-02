ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник на федеральной автодороге "Вилюй" в Якутии, в результате ДТП погибли три человека и пострадали двое детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Горного района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 2 августа на 98-м км федеральной автомобильной дороги "Вилюй", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина-водитель, следовавшая из села Сунтар в город Якутск вместе со своей семьей, управляя транспортным средством Toyota Sienta, не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2004 года рождения, погибли. Двое детей с травмами доставлены в медучреждение.

В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям гибели людей, получения несовершеннолетними вреда здоровью, соблюдению законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, добавили в прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, девочка-подросток в возрасте 16 лет находится в хирургическом отделении Горной ЦРБ, у нее повреждено запястье. 8-летняя девочка доставлена в педиатрическое отделение Национального центра медицины (НЦМ) Якутска в крайне тяжелом состоянии.