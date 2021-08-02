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Четыре человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии

Robinson R66 разбился неподалеку от города Сакраменто

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, вертолет Robinson R66 разбился около 13:15 по местному времени (23:15 мск) на севере от города Сакраменто. На борту летели четыре человека, все они погибли.

Информация о причине произошедшего и погибших пока не приводится. Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются Федеральное авиационное управление и Национальный совет США по безопасности на транспорте.

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