В Хабаровске задержали подозреваемого в продаже сертификатов о вакцинации против COVID-19

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали местного жителя, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 и другие медицинские документы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном изготовлении и продаже поддельных медицинских документов, в том числе справок на наличие антител COVID-19, отрицательных тестов на коронавирус и прививочных сертификатов о прохождении вакцинации", - сказали в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов").

28-летний житель краевого центра общался через мессенджер с потенциальными покупателями и передавал информацию о местонахождении закладок с изготовленными им документами. Деньги он получал на электронный кошелек. Стоимость за экземпляр составляла от одной до полутора тысяч рублей.

Фигуранта задержали после проведения оперативного эксперимента, в рамках которого была приобретена поддельная медсправка на наличие антител. Подозреваемый спрятал документ под доску объявлений, расположенную возле подъезда, в котором он проживает.

Во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты поддельные печати девяти медицинских учреждений Хабаровска, а также фальшивые справки о временной нетрудоспособности, фальсифицированный сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, фиктивные заключения врачебной комиссии и жесткий диск персонального компьютера с образцами бланков разных документов.