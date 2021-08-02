Более 120 человек задействовали в поисках ребенка в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Ребенок пропал в Брединском районе Челябинской области. В его поисках задействованы 127 человек и 29 единиц техники. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"Сегодня ночью в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного правления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение от специалистов ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской службы - прим. ТАСС). В Брединском районе потерялся ребенок. Как стало известно, мальчик 2014 года рождения проживал с родственниками на заимке "Плотникова", расположенной в 9 км от поселка Рымникский. В районе обеда ушел гулять и не вернулся", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для поиска мальчика сформирована межведомственная группировка в количестве 127 человек и 29 единиц техники, организован штаб. Обследована площадь в 9,5 кв. км. Поиск результатов пока не дал, он продолжается. В район поисков направлены подразделения Карталинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов, сотрудники спецчасти, кинологические расчеты, беспилотная авиация областного главка МЧС, подключены психологи. Организовано взаимодействие с волонтерскими движениями, привлечено местное население.