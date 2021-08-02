Потерявшегося в Челябинской области ребенка нашли живым

ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Ребенка, который пропал накануне днем в Брединском районе Челябинской области, нашли живым. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 08:45 (06:45 мск) ребенок был найден, состояние удовлетворительное, осматривается сотрудниками скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Информация о пропаже ребенка поступила ночью в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного правления МЧС России по Челябинской области. Мальчик 2014 года рождения живет с родственниками на заимке "Плотникова", расположенной в девяти км от поселка Рымникский. В районе обеда ребенок ушел гулять и не вернулся.

По данным пресс-службы, для поиска мальчика сформировали межведомственную группировку в количестве 127 человек и 29 единиц техники, организовали штаб. Обследовали 9,5 кв. км. В район поисков направили подразделения Карталинского и Магнитогорского пожарно-спасательных гарнизонов, сотрудников спецчасти, кинологические расчеты, беспилотную авиацию областного главка МЧС, подключили психологов. Организовали взаимодействие с волонтерскими движениями, привлекли местное население.