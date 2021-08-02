Вода на горных реках в Хабаровском крае поднимется до отметок, близких к опасным

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды до отметок, близких к опасным, на горных реках в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате прошедших осадков в Верхнебуреинском районе в бассейне реки Бурея сформировался паводок с уровнем воды категории неблагоприятного явления, близкой к опасным. Так, 3-5 августа в бассейне реки Бурея сохранится неустойчивая погода, имеется вероятность дальнейшего подъема воды 4-6 августа до отметок 950 - 1 050 см, при отметке неблагоприятного явления - 850 см, опасного - 1 100 см", - говорится в распространенном релизе.

Есть угроза подтопления посевов, приусадебных участков, жилых домов, дорог местного значения в населенных пунктах Ургал и Усть-Ургал. Главам муниципальных образований направили рекомендации о принятии мер по предупреждению происшествий и минимизации последствий.

Верхнебуреинский район пережил сильный паводок после дождей в середине июля в бассейне Буреи. В верхнем течении реки и в ее притоках подъем воды за сутки составил до трех метров. Подтопило 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги, большой водой разрушило 11 мостов. Людей эвакуировали. Вода сошла, люди смогли вернуться в свое жилье. В конце июля прошла вторая волна паводка, не вызвавшая серьезных последствий.