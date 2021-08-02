В Казани ночью мужчина поджег квартиру

КАЗАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Ночью из многоэтажного дома в Казани из-за пожара эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, его причиной стал поджог, совершенный 72-летним мужчиной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В 00:06 мск 2 августа в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Блюхера в Казани, горел балкон и часть квартиры на седьмом этаже. "По внешним признакам, происходило открытое горение балкона на седьмом этаже, создалась угроза распространения горения на расположенные выше этажи", - сообщили в ведомстве, отметив, что, со слов жильцов дома, в горевшей квартире на седьмом этаже могли находиться люди, а общетамбурная дверь была заперта.

"До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них трое детей", - сказали в пресс-службе.

После вскрытия дверей пожарные обнаружили в кухне квартиры на полу лежащего мужчину. Пожарные надели на пострадавшего маску дыхательного аппарата на сжатом воздухе, вынесли его из квартиры и передали бригаде скорой. Вскоре мужчина умер. Также из кухни пожарные вынесли две алюминиевые канистры, наполовину заполненные бензином. По предварительным данным ГУ МЧС, причиной пожара послужил поджог.