Из лагеря, расположенного вблизи природного пожара в Оренбурге, эвакуировали детей

ОРЕНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Возгорание сухой травы стало причиной эвакуации пятнадцати детей и одного сотрудника из лагеря "Чайка", расположенного близ пожара в Оренбурге, сообщает УМВД области.

"После поступления сообщения о возгорании по тревоге был поднят и направлен к месту возгорания личный состав в количестве 50 человек. В ночное время сотрудниками полиции была проведена эвакуация 15 детей и одного сотрудника из числа персонала лагеря "Чайка", находящегося вблизи места возгорания", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что полицейские также охраняют общественный порядок в районе возгорания, где расположены дачные домики.

Пожар в Протопоповской роще на окраине Оренбурга возник днем 1 августа. Под угрозой находилось садоводческое товарищество "Урал". Огонь быстро дошел до соседних СНТ, но дома не повреждены огнем. В 05:13 мск природный пожар на территории Протопоповской рощи города Оренбурга локализовали на всех участках.