В Красноярском крае задержали еще 21 подозреваемого в проведении азартных игр

ТАСС, 2 августа. Более 20 человек задержали в Красноярском крае по подозрению в проведении незаконных азартных игр. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее сообщалось, что осенью прошлого года по подозрению в организации азартных игр задержали 37-летнего жителя Красноярска и еще 25 членов преступной группировки. В отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовные дела по организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). В отношении других участников группы возбудили уголовные по фактам участия в преступном сообществе и незаконное проведение азартных игр.

"В Красноярском крае в рамках возбужденного уголовного дела о незаконной организации, проведении азартных игр, организации и участии в преступном сообществе задержан еще 21 фигурант", - говорится в сообщении ведомства. Таким образом, число фигурантов расследования уголовного дела достигло 47 человек. Сейчас следователи допрашивают новых подозреваемых.

По версии следствия, 37-летний красноярец в начале 2016 года создал преступную группу, которая до октября 2020 года проводила незаконные азартные игры. Деятельность группы пресекли оперативники ФСБ совместно с полицией.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что группировка организовала сеть традиционных компьютерных залов в Красноярском крае и в Кемеровской области, а также электронные игры под видом букмекерской деятельности "СпортБет". Предположительно, доход только от электронных игр составил около 117 млн рублей.