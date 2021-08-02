На островах у Хабаровска подтопило 110 дач из-за подъема уровня воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Гребень амурского паводка постепенно смещается с территории Еврейской автономной области к Хабаровскому краю. На островах у Хабаровска подтопило 110 дач, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

"За сутки уровень Амура у Хабаровска поднялся на шесть см, составив 433 см. Спад воды у Комсомольска-на-Амуре остановился (за сутки без изменений - 407 см). В результате подъема воды на островной территории Хабаровска подтоплены свыше 110 дачных участков, в Хабаровском районе - один земельный участок в селе Корсаково-2, в Комсомольском районе - один участок внутрипоселковой дороги в селе Гайтер", - говорится в сообщении. Неблагоприятной для городов отметкой считается 450 см.

Ранее сообщалось о подтоплении 80 дач на островах у Хабаровска.

По прогнозам гидрологов, гребень паводка у Хабаровска пройдет ближайшие сутки с отметками 420-450 см, у Комсомольска-на-Амуре - 9-11 августа с отметками 450-500 см, у Николаевска-на-Амуре - 16-19 августа с отметками 200-250 см при неблагоприятном уровне 250 см. Затем ожидается спад на 0,3-0,8 м, а к концу первой декады августа подъем воды на Амуре у Хабаровска возобновится.

Предыдущая паводковая волна, сместившаяся на территорию региона по Амуру с Амурской области и Еврейской автономной области, в конце июля вышла в Лиман. Той волной также топило дачные участки на островах у Хабаровска и некоторые дороги и земельные участки в поселениях.