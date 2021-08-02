Полковника полиции в Хабаровском крае подозревают в контрабанде черной икры

ТАСС, 2 августа. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота крупной партии черной икры. По подозрению в преступлении задержали полковника полиции, доцента кафедры Дальневосточного юридического института МВД России, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

17 июля в Нанайском районе Хабаровского края сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль, в котором обнаружили 477 пластиковых контейнеров с черной икрой. "По подозрению в совершении указанного преступления следственными органами в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 40-летний полковник полиции, доцент кафедры Дальневосточного юридического института МВД России, который в настоящее время отстранен от должности, а также 47-летний житель Хабаровска, занимающийся коммерческой деятельностью. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "Незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, их частей и дериватов". Во время обыска в квартире у одного из подозреваемых обнаружили еще девять пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов.