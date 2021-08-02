Жителя Астраханской области приговорили к ограничению свободы за хищение денег из бюджета

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Черноярский районный суд в Астраханской области приговорил местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при исполнении четырех госконтрактов, в том числе в рамках нацпроекта "Образование", и хищении более 800 тыс. рублей, к году ограничения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс служба Астраханской областной прокуратуры.

"Черноярским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере", и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сумма ущерба - свыше 800 тыс. рублей. По совокупности всех преступлений назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей и ограничения свободы сроком на один год", - написано в распространенном релизе.

Суд установил, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с июля 2019 по июнь 2020 года заключил три муниципальных контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории Черноярского района и один контракт на выполнение ремонтно-строительных работ спортзала МБОУ "СОШ с. Зубовка" в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (Астраханская область)" национального проекта "Образование". При осуществлении строительных работ подсудимый похитил свыше 800 тыс. рублей, предоставив заказчикам недостоверные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ.

На этапе предварительного расследования причиненный ущерб возместили в полном объеме, уточнили в пресс-службе ведомства.