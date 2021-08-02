Суд перенес оглашение приговора Соболь на 3 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы перенес оглашение приговора бывшему юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь на 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора Соболь переносится на 10:30 3 августа", - сказали в пресс-службе, не уточнив причину переноса.

Представитель прокуратуры в среду попросил приговорить Соболь к двум годам ограничения свободы. Эти ограничения должны будут включать в себя требования не выходить из дома с 22:00 до 06:00, не посещать митинги, не выезжать за пределы своего муниципального образования. Соболь вину не признает, она попросила суд ее оправдать.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве, помимо нее, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении Соболь дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.