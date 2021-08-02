В Москве задержали подозреваемых в изготовлении поддельных документов для мигрантов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Подозреваемые в изготовлении и продаже поддельных документов для мигрантов задержаны в Москве, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли продажу иностранным гражданам поддельных документов, необходимых для легализации их пребывания и трудоустройства на территории РФ. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий на юго-востоке Москвы задержаны предполагаемые организаторы противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанных изъяли бланки миграционных документов, копии паспортов иностранцев, компьютеры, банковские карты, средства связи, деньги и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Трое подозреваемых заключены под стражу.

Также задержаны иностранные граждане, которые нелегально находились на территории Российской Федерации и незаконно осуществляли трудовую деятельность. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях.