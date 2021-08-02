Экс-сенатору Королеву назначили три штрафа за ДТП в Липецке

ТАСС, 2 августа. Экс-сенатор и бывший губернатор Липецкой области Олег Королев получил три штрафа по 5 тыс. рублей за три ДТП в Липецке, участником которых он стал 13 мая. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"Королев О. П. дважды был привлечен к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений", а также один раз - по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения". По каждому из трех правонарушений назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сообщила Дружинина.

Она уточнила, что Королев не согласился с постановлениями и подал жалобы в суд. "Одно дело уже поступило (по ст. 12.15 КоАП РФ), его будет рассматривать судья Левобережного районного суда города Липецка Ольга Коваль", - добавила Дружинина.

Тем самым число совершенных 13 мая 2021 года ДТП, за которые привлекается к ответственности Королев, выросло до семи. Ранее сообщалось, что в отношении Королева возбудили четыре административных дела: три - по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем места ДТП", одно - по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является". По трем из них вынесли решения: Королева лишили водительских прав на один год за оставление места ДТП, оштрафовали на 1 тыс. рублей за то, что он в ДТП сбил дорожный знак, и за еще одно оставление места ДТП в очередной раз лишили права управления транспортным средством на один год. Четвертое дело об отказе Королева от прохождения медосвидетельствования после ДТП рассматривает 2 августа судья судебного участка № 12 Правобережного судебного района Липецка.

В полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал соответствующее заявление по состоянию здоровья.