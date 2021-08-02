В Москве задержали изготовителя и продавца поддельных медотводов от вакцинации

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве курьера и изготовителя поддельных справок о медицинском отводе от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, полицейскими у станции метро "Водный стадион" задержан курьер при сбыте поддельной справки о медицинском отводе от прививки против новой коронавирусной инфекции. "Документы для доставки он получал от неизвестной женщины, а полученные от клиентов денежные средства переводил на указанный ею счет. Согласно исследованию, изъятая медицинская справка оказалась поддельной. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена личность женщины, которая занималась изготовлением поддельных документов. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Статья предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. "В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой", - добавили в пресс-службе.

В полиции проинформировали, что законодательством РФ установлена уголовная ответственность не только за подделку и изготовление, но и за использование подложных документов.