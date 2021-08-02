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Лесные пожары в России

В Якутии приостановили движение по участку автодороги "Анабар" из-за лесного пожара

На утро 2 августа на территории района действует три пожара

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Движение транспорта в направлении поселок Чернышевский - поселок Олгуйдах в Мирнинском районе Якутии приостановили из-за действующего вдоль региональной автодороги "Анабар" лесного пожара. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления автодорог Республики Саха (Якутия).

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"В связи с лесным пожаром вдоль автомобильной дороги "Анабар" временно прекращено движение в направлении поселок Чернышевский - поселок Олгуйдах в Мирнинском районе", - сообщили в управлении.

Соответствующий приказ издали, на участке, где приостановили движение, организовали круглосуточное дежурство.

По информации пресс-службы Мирнинского района, на утро 2 августа на территории района действует три пожара: в 53 км от города Мирный, в 22 км от села Сюльдюкар и в 32 км от села Тас-Юрях. Угрозы населенным пунктам нет.

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