На Алтае возбудили дело после похищения 12-летней девочки

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после похищения школьницы из Бийска в Алтайском крае. Девочка пропала 31 июля и вернулась домой минувшей ночью, ее удерживал в подвале местный житель, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"По данным следствия, днем 31 июля 12-летняя девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает в летний период, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи девочки и мобильный телефон. Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель", - сказали в пресс-службе. Все это время в регионе вели масштабные поиски ребенка, в которых задействовали несколько десятков полицейских и волонтеров.

В пресс-службе ведомства ТАСС не уточнили статью, по которой возбудили дело. В свою очередь в пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Бийского района.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчина, предположительно похитивший девочку, ранее не был с ней знаком. Мотивы его поступка устанавливаются.