В Приморском районе Петербурга загорелся ангар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Ангар площадью 450 кв. метров загорелся в Санкт-Петербурге в понедельник, огонь распространился по всей площади постройки, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"По предварительной информации, в каркасно-щитовом металлическом размером 15х30 метров ангаре происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:14 мск. Ангар расположен в Приморском районе на улице Большая Каменка рядом с Западным скоростным диаметром.

Тушением пожара занимаются 22 сотрудника МЧС, задействовано пять единиц спецтехники. Информацию о пострадавших в ведомстве не уточнили.