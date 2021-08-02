Проезд в сторону аэропорта открыт на автостраде Якутска, где произошла утечка газа

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по автостраде 50 лет Октября, где накануне произошла утечка газа, возобновили в направлении от центра города в сторону аэропорта Якутск. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Сахатранснефтегаз".

До открытия движения в район аэропорта автобусы двигались в объезд автострады.

"Проезд в сторону аэропорта открыт. Работы по асфальтированию на поврежденном газопроводе по автостраде 50 лет Октября завершены на полосах, ведущих из города в сторону аэропорта", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, работы на стороне автодороги, ведущей в центр города, продолжаются без ограничения движения транспорта. "Сегодня в 21:00 (15:00 мск) все полосы автострады из аэропорта в город перекроют для проведения земляных работ и асфальтирования. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее с учетом ограничения движения", - добавили в пресс-службе.

По факту утечки из газопровода создали комиссию "Сахатранснефтегаза" по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. Ремонт ведется поэтапно, в первую очередь восстановили покрытие автострады в сторону аэропорта.

Вечером 1 августа на четырехполосной автостраде произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм, тем же вечером утечку газа локализовали. Движение по участку автострады, где произошел инцидент, частично ограничили. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщали, что угрозы близлежащим зданиям нет, никто не пострадал. После инцидента прокуратура Якутии организовала проверку с привлечением специалистов Ленского управления Ростехнадзора.