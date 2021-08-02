В Крыму возбудили дело после ДТП с участием владельца сети АЗС, в котором погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 52-летнего водителя Lexus по факту ДТП, произошедшего в субботу на трассе Симферополь - Евпатория, жертвой которого стала пассажирка Toyota. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

Ранее владелец одной из крупнейших на Крымском полуострове сетей АЗС "ТЭС" Сергей Бейм сообщил ТАСС, что стал участником ДТП. По словам бизнесмена, он двигался на своем Lexus LX570 по обочине дороги, а водитель Toyota Camry совершал поворот.

"По факту смертельного ДТП, произошедшего 31 июля в Сакском районе Крыма, следственным отделом МО МВД России "Сакский" в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "около 14:10 водитель автомобиля Lexus LX570, в нарушение требований п. 9.9. ПДД РФ, согласно которому запрещается движение транспортных средств по обочинам, двигаясь по правой обочине автодороги Симферополь - Евпатория, допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, осуществляющим поворот налево на грунтовую дорогу".

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry - 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которые были доставлены в лечебное учреждение. Позже поступила информация о том, что женщина скончалась в реанимационном отделении", - сообщается в пресс-релизе.

В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз. Расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления МВД по Республике Крым.