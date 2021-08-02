Массовая драка с участием 100 человек произошла на овощной ярмарке в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Около 100 человек приняли участие в драке из-за места на овощной ярмарке, организованной на площадке бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе компании "Региональная корпорация развития", которая является учредителем оператора рынка - АО "Донская торговая компания".

"Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на овощной ярмарке на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону около 03:00 мск. Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт, вызвали полицию и группу Росгвардии. "Совместными усилиями полиции и руководства рынка удалось убедить конфликтующих остановить беспорядки", - отметили в пресс-службе.

Сейчас на рынке работает полиция, проводятся разбирательство и опрос участников и очевидцев. Торговля осуществляется в обычном режиме, добавил представитель корпорации.

Ярмарку на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону организовали после того, как по решению суда остановили деятельность ряда рынков в Аксайском районе области. В конце апреля на ряде рынков региона проводились мероприятия по проверке информации о действующих на их территории преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле.

Проверки на рынках, как сообщал ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.