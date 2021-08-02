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Африканскую чуму свиней обнаружили еще в одном районе Приморья

В крае действуют пять очагов заболеваемости

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Лаборатория Россельхознадзора подтвердила очаг африканской чумы свиней в хозяйстве в Хасанском районе Приморского края, сообщает в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморью. 

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 2 августа 2021 года подтвержден случай заболевания африканской чумой свиней в хозяйстве поселка Рязановка (при станции Рязановка) Хасанского района. Обнаружена ДНК африканской чумы свиней в двух исследованных образцах материалов, полученных от двух павших домашних свиней", - говорится в сообщении.

Всего с начала года в Приморском крае выявили 18 очагов АЧС, 13 из них ранее оздоровили. Действующими остаются пять очагов, включая новый.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не регистрировалось, однако ученые не исключают такого риска.

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