Организатора дома престарелых в Подмосковье, где погибли 12 человек, осудили на 6,5 лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил организатора дома престарелых Дмитрия Новикова к шести годам и пяти месяцам колонии по уголовному делу о гибели 12 постояльцев при пожаре. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Суд приговорил Новикова к наказанию в виде шести лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

Ранее сообщалось, что он полностью признал свою вину, а также в полном объеме возместил потерпевшим материальный ущерб и затраты на похороны.

В марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в микрорайоне Опалиха для организации там дома престарелых с оказанием патронажного ухода за ними. Он разместил рекламу в интернете, нанял персонал, а также сиделок, не заключая с ними трудовые договоры. Обвиняемый в нарушение договора найма коттеджа и без согласия владельца произвел перепланировку и возвел дополнительные стационарные перегородки, установив дополнительные источники электрического освещения и розетки с целью размещения максимального количества постояльцев и извлечения большей прибыли. При этом он не оборудовал помещение системой пожарной сигнализации, не установил системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара, допустил захламление на путях эвакуации.

С марта 2019 года по март 2020 года он заселил 29 пожилых людей. Из-за неисправности электропроводки ночью 10 мая 2020 года в частном хосписе произошло возгорание. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек и еще трое умерли от ожогов в больнице. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.