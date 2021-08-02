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При обвале балкона на стройке онкодиспансера в Воронеже погиб человек

В больницу доставили второго пострадавшего

ВОРОНЕЖ, 2 августа. /ТАСС/. Один человек погиб при обвале балкона пятого этажа на строительной площадке корпуса онкологического диспансера в Воронеже, еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу "Электроника". Об этом сообщил ТАСС источник на городской станции скорой помощи.

"Произошло падение с пятого этажа, обвал балкона. Один человек погиб, второй доставлен в больницу "Электроника" с тяжелыми травмами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вызов бригады скорой помощи поступил в 09:17 мск 2 августа по адресу: улица Войцеховского, 4, где идет строительство нового корпуса онкологического диспансера.

Строительство нового хирургического корпуса онкологического диспансера началось 2019 году, завершить работы планируется в 2023 году.

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