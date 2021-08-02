В доме у жителя Подмосковья обнаружили арсенал оружия

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Домодедова, подозреваемого в незаконном обороте оружия. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, у мужчины обнаружен целый арсенал оружия.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в доме злоумышленника в микрорайоне Белые Столбы были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и пулеметом Дегтярева, а также более 150 патронов. Согласно результатам исследований, изъятый автомат переделан самодельным способом из охолощенной модели АК-103 и относится к категории огнестрельного оружия, а 117 патронов являются боеприпасами, пригодными для стрельбы. Остальное изъятое в настоящее время направлено на экспертизу", - сказала она.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов") и 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ. Спецоперация по задержанию проходила при поддержке сотрудников ФСБ и Росгвардии.