Подозреваемого в нападении на 14-летнюю девочку в Волгограде арестовали

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в нападении на 14-летнюю девочку в Волгограде, арестован на два месяца. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Кировский районный суд города Волгограда избрал меру пресечения Дмитрию Соболеву, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. <…> Постановлением Кировского районного суда города Волгограда в отношении Соболева Д. О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, как полагает следствие, 21 июля в ночное время 35-летний Дмитрий Соболев, находясь на улице Фруктовой в Кировском районе Волгограда, напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее. В ходе допроса подозреваемый признал вину в инкриминируемом деянии.

"В судебном заседании подозреваемый и его защитник не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе было совершено нападение на 14-летнюю девочку, по данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней"). Подозреваемый в совершении преступления 35-летний ранее судимый безработный житель Кировского района был задержан 1 августа.