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В Приморье произошло ДТП с участием трех машин

Пострадали семь человек, включая троих детей

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Четверо взрослых и трое детей пострадали в ДТП с участием трех машин на трассе Владивосток - Хабаровск в Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД региона.

"Установлено, что 36-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Note, двигался по автодороге А-370 "Уссури" со стороны города Хабаровска в направлении Владивостока. По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашинами Toyota Prius и Toyota Wish. Травмы различной степени тяжести получили семь человек, включая троих несовершеннолетних", - сообщает полиция.

Уточняется, что стаж вождения водителя Nissan Note - 12 лет, состояния алкогольного опьянения у него не установлено.

"Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более тяжких последствий", - говорится в сообщении.

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