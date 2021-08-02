Суд в Петербурге оправдал главу православного фонда в попытке убийства сотрудниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга на основании вердикта присяжных признал невиновным в покушении на убийство двух женщин Сергея Егорова, который возглавляет православный фонд "Священная лига Святого Георгия". При этом суд признал его виновным в стрельбе без причины по машине в Ленинградской области, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд оправдал Егорова по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") в соответствии с вынесенным коллегией присяжных заседателей вердиктом в связи с неустановлением события преступления, признав право на реабилитацию. По ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества") Егорову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и четыре месяца в колонии общего режима. С учетом содержания под стражей [до оглашения приговора], наказание отбыто", - говорится в сообщении.

О задержании главы общественной организации в петербургской полиции сообщали в феврале 2018 года. Тогда было возбуждено дело об угрозе убийством после заявления сотрудницы офиса на улице Стахановской, которая сообщила, что без объяснения причин ее руководитель выстрелил в нее, а затем с ножом угрожал расправой.

В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что в итоге Егорова судили за покушение на убийство по данному эпизоду. Его обвиняли в том, что 31 января 2018 года в бизнес-центре он выстрелил из бесствольного пистолета в голову женщине, однако та успела увернуться. Затем он, как считало следствие, напал с ножом на еще одну женщину. Присяжные оправдали его по этому обвинению.

Егорова также обвиняли в стрельбе по машине в поселке Соснова в Ленобласти, где он, по версии следствия, без причины открыл огонь из охотничьего ружья по кроссоверу Kia. Суд признал его виновным в данном преступлении и, помимо срока заключения, также взыскал с него 122 тыс. рублей компенсации в пользу владельца машины.

Согласно данным базы СПАРК, Егоров является председателем фонда возрождения христианских ценностей "Священная лига Святого Георгия". В 2017 году ТАСС сообщал, что активисты данной организации подавали иск в суд Петербурга, в котором оспаривали регистрацию горизбиркомом инициативной группы по проведению референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.