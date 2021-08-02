В Марий Эл осудили агента СБУ, пытавшегося вывезти на Украину компоненты к ЗРК

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Суд в Республике Марий Эл приговорил гражданина Украины, работавшего на СБУ, к 3 годам и 4 месяцам колонии за попытку вывезти на Украину компоненты к зенитно-ракетному комплексу. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники), и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в ЦОС.

По информации спецслужбы, гражданин Украины был задержан с поличным. Тем самым ФСБ "пресечена контрабанда продукции военного назначения - головок самонаведения зенитно-ракетного комплекса на Украину". "В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины", - сообщили в ФСБ.

Как рассказали в спецслужбе, агент СБУ в своей противоправной деятельности использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации. Головки самонаведения, которые пытался вывезти осужденный, являются автоматическими устройствами, устанавливаемыми на управляемые ракеты.