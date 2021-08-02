По прогнозам синоптиков, задымленность в Якутске сохранится до конца недели

"По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение ближайшей недели до пятницы в Якутске будет сохраняться задымленность", - говорится в сообщении.

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Задымленность на территории Якутска будет сохраняться до конца недели, сообщает в понедельник оперштаб Якутии в своем Telegram-канале .

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Кроме этого, сильная задымленность из-за лесных пожаров наблюдается в Вилюйском, Кобяйском и Нюрбинском районах.

По данным пресс-службы регионального правительства, в республике действуют 164 лесных пожара, идут работы на 53 лесных пожарах в 16 районах. На тушении задействовали 2 118 человек и 275 единиц техники. Сложная обстановка наблюдается в Горном, Кобяйском и Сунтарском районах, также ситуация усложняется в Усть-Алданском районе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.