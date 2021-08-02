В Москве оштрафовали таксиста за поездку с полуторагодовалым ребенком за рулем

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Водитель такси, посадивший за руль полуторагодовалого ребенка в Москве, оштрафован на 3 тыс. рублей. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"В отношении него вынесено постановление по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения) и наложен административный штраф в размере 3 тыс. рублей", - сообщает ГАИ. С водителем проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором мужчина за рулем машины такси Hyundai Solaris перевозил полуторагодовалого ребенка у себя на коленях. Личность мужчины была установлена, он был приглашен в отдел ГИБДД на севере Москвы, где полностью признал свою вину.